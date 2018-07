Atalanta: per il centrocampo non solo Kranevitter, spunta Obiang

L’Atalanta a caccia di un centrocampista, sembra essere interessata allo spagnolo del West Ham Pedro Obiang.

L’Atalanta sta cercando rinforzi per il centrocampo in vista della prossima stagione. Il club bergamasco è già da settimane sulle tracce dell’argentino dello Zenit San Pietroburgo, Claudio Kranevitter che piace molto alla società, ma oggi sembra essere spuntato un altro nome sulla lista. Il giocatore in questione è Pedro Obiang, centrocampista ventiseienne in forza al West Ham. L’Atalanta, dunque, sta sondando il terreno per riportare il giocatore in Italia che ha vestito la maglia della Sampdoria dal 2008 al 2015, per farlo, però, dovrà superare Fiorentina e Milan, interessate allo spagnolo valutato dagli Hammers 20 milioni di euro.