Obiang può tornare in Italia: è sfida Fiorentina-Milan

Il centrocampista può tornare in Italia. Pedro Obiang, ora al West Ham, piace a Fiorentina e Milan: le ultimissime

Pedro Obiang torna in Italia? Il centrocampista del West Ham, ex Sampdoria, piace a Milan e Fiorentina. Secondo le ultime indiscrezioni lanciate dal Sun, il calciatore spagnolo di origine equatoguineana, nipote del Presidente della Guinea Equatoriale Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, può rientrare nella nostra Serie A, dopo alcuni anni in Premier League con il West Ham.

L’ex Sampdoria fa gola a Milan e Fiorentina. Il calciatore però viene valutato attorno ai 20 milioni di euro e piace anche a Villarreal e Besiktas, pronti a scatenare una vera a propria asta di mercato. Manuel Pellegrini, nuovo tecnico degli Hammers, non sembra voler fare affidamento sul classe ’92 ex Samp e così Milan e Fiorentina sono pronte ad avviare una trattativa con il West Ham per provare a riportare nella nostra Serie A il centrocampista spagnolo.