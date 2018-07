L’Atalanta discute con lo Zenit San Pietroburgo per il prestito oneroso con obbligo di riscatto di Kranevitter. La risposta dei russi dovrebbe arrivare entro 48 ore

L’Atalanta fa sul serio per Matias Kranevitter. Il club bergamasco ha pensato a lui come possibile sostituito di Hateboer, che secondo le notizie che provengono dall’Olanda sarebbe diventato un obiettivo del Valencia. I nerazzurri avrebbero già inviato la propria proposta allo Zenit San Pietroburgo. L’argentino potrebbe sbarcare in Italia in prestito onero con obbligo di riscatto. Il club russo starebbe valutando l’offerta e la risposta potrebbe arrivare al massimo entro la giornata di martedì. Kranevitter è arrivato il Russia dall’Atletico Madrid l’estate scorsa e nella stagione appena conclusa ha messo a segno un assist in 33 presenze. I bergamaschi nel frattempo hanno prestato il portoghese Joao Schmidt al Rio Ave con diritto di riscatto.