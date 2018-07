Dall’Olanda confermano che il Valencia è interessato al cartellino di Hans Hateboer, 24enne centrocampista dell’Atalanta

L’Atalanta è sempre stata una grande fucina di giovani talenti e sotto la guida di Gian Piero Gasperini questa filosofia ha raggiunto i massimi livelli. I bergamaschi devono spesso guardarsi dall’interesse dei grandi club nei confronti dei suoi giocatori e oggi si scopre che anche Hans Hateboer è finito nel mirino di una squadra di livello internazionale. Voetbal International conferma che il Valencia sta preparando l’offerta per il cartellino del 24enne olandese che può assumere diversi ruoli a centrocampo. Hateboer ha chiuso la stagione con 3 assist in 43 presenze con l’Atalanta e nelle scorse settimane era stato accostato anche al Napoli. Gli spagnoli potrebbero invece perdere in estate Simone Zaza, che pare sarà il futuro terminale offensivo del Milan una volta che Nikola Kalinic si sarà trasferito all’Atletico Madrid.