Atalanta, Pessina: «Il Covid mi ha colpito ancora, ora felice e carico per il rush finale»

Il centrocampista dell’Atalanta Matteo Pessina ha pubblicato un post su Instagram in cui conferma di essere risultato negativo al tampone per il coronavirus e che sarà a disposizione per la gara contro la Juventus.

COVID – «Il Covid-19 mi ha colpito ancora, per me è stata la seconda volta, quindi mi sento di consigliarvi di continuare a prestare sempre la massima attenzione. Ora sono negativo, libero, felice e ancora più carico per questo rush finale con l’Atalanta».