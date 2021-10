Atalanta, Pessina: «Sto recuperando. Fa male non esserci contro lo United»

Il centrocampista dell’Atalanta Matteo Pessina ha parlato del recupero dall’infortunio e dell’assenza contro il Manchester United

Matteo Pessina, centrocampista dell’Atalanta, ha parlato in una intervista a LeoVegas del recupero dall’infortunio che lo sta lontano dal terreno di gioco.

RECUPERO INFORTUNIO – «Sto recuperando e ho fatto degli esami. Spero di essere in campo il prima possibile. Sto facendo terapie e tanto rinforzo. Il prima possibile mi vedrete in campo. Dal gol in Champions all’infortunio? Sinceramente non ho avuto modo di gestire le emozioni. La rete in Champions e la vittoria sono stati fantastici, l’infortunio fa parte del calcio. Tornerò presto per giocare per questa squadra».

ASSENZA COL MANCHESTER UNITED – «Fare il tifo è difficile. Davvero più difficile da tifoso che da giocatore. I miei compagni avranno un tifoso in più per queste gare, fino a quando non tornerò con loro. La sfida al Manchester United? Non ci sarò e mi dispiace molto. I miei compagni, il mister e tutti sono carichi e pronti. Queste gare si preparano da sole. Sono quelle partite che chiunque sogna di giocare da tutta la vita. Ripeto, ho fiducia nei miei compagni. Faranno bene».