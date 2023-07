Atalanta-Rappresentativa Val Seriana 11-0: normale amministrazione nerazzurra

Amichevole precampionato tra Atalanta e Rappresentativa Val Seriana: sintesi, tabellino, risultato e cronaca

A Clusone, Atalanta e Rappresentativa Val Seriana si affrontano in amichevole per quello che è il secondo test stagionale.

ATALANTA-RAPPRESENTATIVA VAL SERIANA LIVE: LA CRONACA

Tutto pronto per l’amichevole tra Atalanta-Rappresentativa Val Seriana. Le squadre stanno scendendo in campo

E’ COMINCIATO IL MATCH

1′ OCCASIONE ATALANTA: Latte Lath raccoglie un cross perfetto di Zappacosta, tenta il tiro, ma Alborghetti para il tiro dell’attaccante.

3′ GOAL DELL’ATALANTA: Colpo di tacco di Zappacosta su perfetto assist di De Roon.

5′ Pericolosa l’Atalanta con Davide Zappacosta sulla fascia destra. Ottimo anche De Roon a centrocampo.

8′ BOGA! Punizione dell’Atalanta, parte Jeremie Boga, ma Alborghetti blocca con grande reattività.

10′ TIRO A GIRO DI EDERSON: Iniziativa nerazzurra con Ederson, ma il tiro finisce fuori di pochissimo.

12′ RETE STRAORDINARIA DI HOJLUND: Il danese salta in mezzo a due difensori della Rappresentativa per poi scaricare un tiro che finisce alle spalle di Alborghetti. 2-0 per l’Atalanta.

14′ TRAVERSA DI LATTE LATH: In una frazione di secondo Lath tenta il tiro da ravvicinato, ma la palla finisce sulla traversa.

17′ Hojlund bravo al limite dell’area e prova una conclusione: palla a lato.

19′ TERZO GOAL DELL’ATALANTA: Uno-due tra Boga e Hojlund con il livoriano che conclude in maniera impeccabile.

21′ QUARTO GOAL DELL’ATALANTA: Perfetto assist di Hojlund per Latte Lath che scarta anche il portiere firmando il 4-0 nerazzurro.

24′ Traversone in mezzo per Zappacosta, ma nessuno riesce a prendere il pallone.

Cooling Break intanto tra le due squadre.

29′ Tenta di fare tutto da solo Ederson che esita a tirare, e l’azione offensiva sfuma.

31′ OCCASIONE ATALANTA: Ripartenza di Hojlund che serve Latte Lath sulla destra. Il giovane attaccante servi in mezzo per Bakker che a porta vuota sbaglia colpendo la traversa.

35′ OCCASIONE ATALANTA: Colpo di testa preciso di Ruggeri, ma la palla viene salvata sulla linea.

40′ ALTRA OCCASIONE DELL’ATALANTA: Uno-due tra Toloi e Bakker dove l’esterno tenta un tiro che Alborghetti para.

43′ ANCORA ATALANTA: Zappacosta serve un pallone perfetto per Latte Lath che con il sinistro sfiora il goal.

FINE PRIMO TEMPO ATALANTA-VAL SERIANA 4-0

INIZIA IL SECONDO TEMPO DI ATALANTA-VAL SERIANA

CAMBI NELLE FILA NERAZZURRE: Dentro Adopo, Zortea, Pasalic, Lookman, Muriel, Koopmeiners, Djimsiti, Rossi, Kolasinac, Guerini, Maehle.

51′ MAEHLE: L’esterno tenta il tiro, ma la palla finisce alta sopra la traversa.

58′ Cross di Zortea, colpo di testa di Lookman: palla alta.

62′ QUINTO GOAL DELL’ATALANTA: Palla di Koopmeiners per Lookman che fa tutto da solo facendo anche un tunnel, mettendo il pallone in rete.

64′ MURIEL! Destro da fuori con Pelati che para in calcio d’angolo.

67′ SESTA RETE DI PASALIC: Lookman serve Super Mario che mette il pallone del 6-0.

70′ DOPPIA OCCASIONE ATALANTA: Prima Djimsiti manda un pallone a Lookman che prova una conclusione ribattuta dal portiere, poi Muriel all’interno dell’area di rigore tenta un altro tiro che blocca lo stesso estremo difensore della Rappresentativa.

71′ SETTIMO GOAL DELL’ATALANTA: Batti e ribatti in area con Pasalic che si trova a tu per tu con Pelati. Pallonetto e goal. 7-0.

75′ OTTAVA RETE NERAZZURRA: A mettere il segno ancora una volta c’è Mario Pasalic. Per lui si tratta di tripletta.

78′ NONO GOAL DELL’ATALANTA: Colpo di tacco di Lookman per Koop che scarica un tifo che finisce alle spalle del portiere.

81′ DECIMO GOAL DELL’ATALANTA: Uno-due tra Lookman e Muriel con il numero 11 che mette in rete.

83′ E SONO 11 CON MAEHLE: Colpo di tacco di Kolasinac ed l’11-0 firmato Maehle.

FINISCE QUI TRA ATALANTA E RAPPRESENTATIVA VAL SERIANA 11-0

FORMAZIONI UFFICIALI

Atalanta: Musso, Toloi, Bonfanti, Ruggeri, Bakker, Ederson, de Roon, Zappacosta, Boga, Latte Lath, Hojlund. All. Gasperini. SOSTITUTI: Adopo, Zortea, Pasalic, Lookman, Muriel, Koopmeiners, Djimsiti, Rossi, Kolasinac, Guerin, Maehle.

R. Val Seriana: Alborghetti, Perico, Masserini, Valois, Capitanio, Vavassori, Lazzaretti, Binetti, Bosis, Crippa, Ferrari. All. Chiodi-Foresti.

TABELLINO

ATALANTA-RAPPRESENTATIVA VAL SERIANA 11-0 (Zappacosta, Hojlund, Boga, Latte Lath, Lookman, Pasalic, Pasalic, Pasalic, Lookman, Lookman, Maehle)