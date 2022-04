Atalanta, Muriel e Zapata: i gol colombiani per lo sprint finale

L’Atalanta ritrova Zapata e rivede un Muriel formato fenomeno: la Dea vuole i gol dei colombiani per lo sprint finale

L’Atalanta ha bisogno dei gol dei suoi attaccanti per lo sprint finale. Non solo in Europa, ma anche in campionato, dove la squadra di Gasperini nell’ultimo periodo ha pagato l’assenza di un bomber in area di rigore.

In questo il ritorno di Zapata è una manna dal cielo e Muriel che sta ritrovando la miglior condizione è la ciliegina per un finale importante. I nerazzurri vogliono ballare a ritmo sudamericano con i gol dei colombiani. Lo scrive Tuttosport.