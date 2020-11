Atalanta, Romero dimentica la Juve: «Voglio fare bene con questa maglia»

Romero è diventato in poco tempo una pedina importante per Gasperini all’Atalanta. L’ex Juventus ha elogiato il tecnico e Gomez

Ci ha messo poco Cristian Romero per guadagnarsi un posto da titolare nell’Atalanta di Gasperini. L’ex difensore del Genoa ha parlato a Sky Sport e non ha rimpianti dopo la partenza dalla Juventus l’ultima estate

Atalanta e futuro – «Adesso penso solo all’Atalanta e a fare bene con questa maglia. Tutti mi hanno accolto bene, speriamo di ottenere dei risultati importante. Sono arrivato in un’ottima squadra. Voglio migliorare ancora tanto e arrivare ad alti livelli».

Gasperini – «Il mister mi sta facendo crescere, lo ringrazio. I miei ex compagni del Genoa, che lo hanno avuto come allenatore, mi hanno sempre parlato molto bene del mister. Lo ascolto con molto piacere, con lui posso continuare nel migliore dei modi il mio percorso di crescita».

Gomez «Il ‘Papu’ è una bravissimo ragazzo, mi ha fatto sentire subito come uno di loro. E’ fantastico in campo e anche come persona».