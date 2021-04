Atalanta, Romero: «Ringrazio la Juventus, ma ora sono felice in nerazzurro»

Il difensore dell’Atalanta Cristian Romero ha parlato della Juventus, che detiene il suo cartellino, che sfiderà in finale di Coppa Italia

Sulle pagine del Corriere dello Sport è intervenuto Cristian Romero, difensore dell’Atalanta in prestito dalla Juventus. Le sue parole sui prossimi impegni.

JUVENTUS – «Non sarà una sfida particolare perché la Juve l’ho già affrontata in passato. La ringrazio perché mi ha acquistato dal Genoa, ma ora sono felice qui all’Atalanta e penso solo alle ultime 9 giornate di campionato e alla finale di Coppa Italia».

COPPA ITALIA – «Sarà la mia prima finale tra i professionisti e spero di vincerla ma per il momento nei miei pensieri c’è spazio solo per le gare di Serie A. Magari penserò alla Coppa Italia da maggio in poi».