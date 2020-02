Atalanta, si avvicina il Lecce: oggi si torna in campo

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini dopo il giorno di riposo, tornerà in campo questo pomeriggio per preparare il match di Lecce

(dal nostro inviato a Bergamo, Patrick Iannarelli) – Si torna alla normalità, o almeno ci si prova. I nerazzurri di Gasperini tornano in campo dopo il giorno di riposo concesso alla squadra: allenamento pomeridiano per tutta la squadra, in vista del match con il Lecce. Per il momento non ci sono problemi, anche se verrà probabilmente vietata la trasferta ai residenti nella zona gialla.