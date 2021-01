Atalanta, solo 0-0 col Genoa: e se fossero le coppe il problema?

L’Atalanta incappa in un pareggio a reti bianche contro il Genoa

Solo uno 0-0 per l’Atalanta al Gewiss Stadium che viene fermata da un Genoa arcigno, che si è difeso bene e che non ha mollato nessun pallone. I nerazzurri perdono così una ghiotta occasione per avvicinarsi alla zona Champions League, con la Roma sconfitta nel derby contro la Lazio e Inter e Juventus impegnata nel Derby d’Italia. La squadra di Gasperini non riesce a sfondare il muro eretto da Ballardini e trova così un freno la striscia che visto la Dea andare a segno 40 volte nelle ultime 16 partite.

PROBLEMA COPPE – Un pareggio che per l’Atalanta arriva dopo l’impegno di giovedì in Coppa Italia contro il Cagliari. E se fossero proprio le coppe il problema dei nerazzurri? L’inizio di stagione stentato, infatti, si è avuto nel momento in cui la Dea è scesa in campo ogni tre giorni per l’impegno in Champions League. Giocare senza sosta ha tolto energie alla squadra e, non appena la fase a gironi della competizione europea si è conclusa, la squadra di Gasperini è tornata a macinare risultati su risultati trasformandosi nuovamente in quella macchina perfetta che la scorsa annata aveva fatto innamorare l’Europa. Ora la partita di Coppa Italia contro il Cagliari poco meno di tre giorni fa ha fatto ritornare alla luce una certa e conosciuta mancanza di energie. E allora, che fossero proprio le coppe un problema dell’Atalanta?