Atalanta Spal: perché Petagna ha fatto la differenza

Petagna è stato tra i protagonisti del successo della Spal a Bergamo. Ha fatto una gara di grande sacrificio

Il successo esterno della Spal in casa dell’Atalanta è stata la principale sorpresa della prima giornata di ritorno. Oltre al coraggio dimostrato in fase difensiva, molti singoli hanno fatto molto bene. Tra cui un Petagna che – oltre al gol – è stato tatticamente preziosissimo nel far risalire la Spal.

Un esempio nella slide sopra: viene incontro nella propria trequarti (Palomino lo segue a uomo), raccoglie il passaggio del compagno e serve Reca a sinistra con un preciso cambio di campo. La Spal ha quindi campo per risalire, ed è stata una costante tattica nel match.