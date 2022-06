Atalanta, stasera si scioglie il nodo Demiral: riscatto o ritorno a Torino

Scade oggi il termine per l’Atalanta per il riscatto di Demiral. la decisione, sia in caso di riscatto che di rinuncia, arriverà stasera

Ultime ore per l’Atalanta per decidere come risolvere il nodo Demiral. I termini del riscatto scadono infatti oggi è in serata arriverà la decisione definitiva dei nerazzurri.

In caso di riscatto l’Atalanta dovrà spendere 20 milioni, una cifra ritenuta importante e che tiene sospeso il futuro del difensore turco.