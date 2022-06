Demiral, l’Atalanta ci ripensa sul riscatto? La situazione

Demiral potrebbe rimanere all’Atalanta. I nerazzurri potrebbero riscattarlo, ma chiedono uno sconto alla Juventus

Si fa sempre più intricato il futuro di Merih Demiral.

Secondo Sky Sport, infatti, l’Atalanta inizialmente non voleva esercitare il diritto di riscatto fissato a 25 milioni per il difensore turco in prestito dalla Juve. Da ieri, però, la Dea sta facendo nuove riflessioni e starebbe pensando di provare a chiedere uno sconto ai bianconeri sulla cifra pattuita lo scorso anno.