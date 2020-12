Atalanta, tutti vanno in gol: 11 marcatori diversi per la Dea

In casa Atalanta tutti trovano la via del gol. E Gasperini è a caccia del record personale

Un’Atalanta totale. È questo che viene fuori dai numeri della squadra di Gian Piero Gasperini. Sì perché, come riporta Tuttosport, nella Dea vanno a segno più o meno tutti. Fino a questo momento, infatti, sono ben 11 i calciatori diversi ad aver trovato la via del gol in 12 giornate di campionato.

E se si allarga il discorso anche alla Champions League, si arriva addirittura a 14. E Gasperini ora vuole andare a caccia del suo record personale. Nelle stagioni 2017/2018 e 2018/2019 furono 15 i nerazzurri a trovare la via della rete.