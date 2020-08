Atalanta, ultimo allenamento a Zingonia: poi si parte per Lisbona, mercoledì il match contro il Paris Saint-Germain

Allenamento mattutino per l’Atalanta di mister Gasperini. La squadra orobica – infatti – ha effettuato una seduta agli ordini del tecnico nerazzurro prima della partenza odierna per Lisbona.

La squadra si recherà in Portogallo per disputare la final eight di Champions League, mercoledì ci sarà la storica partita contro il Paris Saint-Germain. Non ci sarà Gollini, che rimarrà fermo per almeno due mesi dopo il trauma al ginocchio.