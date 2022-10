Atalanta, una reazione da grande squadra allo svantaggio (dominando il gioco)

Una grande prova quella dell’Atalanta che ora si può certificare come squadra completamente ritornata a pieno regime

Per l’Atalanta non può non essere la più bella partita della stagione. Esagerato? Certo, il campionato è ancora lungo e sono presenti molte pagine bianche su cui continuare a scrivere la storia, però quella di ieri è stata una grande prova di maturità.

Nella maggior parte dei casi si dice che è nei momenti più complicati viene fuori la vera indole di una squadra, e la Dea fino a 24 ore fa non era ancora passata in svantaggio. Destino volle che il Sassuolo mettesse la freccia nel momento migliore dei nerazzurri, ma citando Gasperini: “l’Atalanta è ritornata”.

Le goleade saranno anche un lontano ricordo (nonostante il gioco sia stato ottimo), ma sicuramente è risorta la consapevolezza dei propri mezzi: errare è umano, ma ci sono gli strumenti adatti per risistemare il tutto. Pareggio prima dell’intervallo e neanche dopo un minuto di secondo tempo che Lookman sigla il 2-1: una reazione da grande squadra. L’Atalanta è definitivamente ritornata (ora si può continuare a stupire).