Atalanta, Zapata out? Chiavi dell’attacco al predestinato Hojulund

Molto probabilmente Zapata resterà fuori anche per Atalanta Fiorentina. Problemi offensivi? No, occhio a Hojlund

L’assenza precauzionale di Zapata non preoccupa l’Atalanta, soprattutto Gian Piero Gasperini. Il colombiano sarà pur sempre un titolare, ma i nerazzurri hanno la fortuna di poter contare finalmente su un vice tanto predestinato quanto puro, in grado di compensare (o addirittura migliorare) la situazione offensiva della Dea.

Hojlund attualmente non sta deludendo, anzi, si sta dimostrando all’altezza sapendo sfruttare ogni singola occasione: a Roma l’unico pallone decente lo ha trasformato in assist. Fisico, veloce, dinamico e capace di creare spazi, esattamente come farebbe Duvan. Contro la Fiorentina, l’Atalanta può dormire tranquilla e consapevole di avere tra le mani un giovane diamante da plasmare e soprattutto aspettare.