Atalanta: Zapata si esalta nell’aggredire gli spazi

Duvan Zapata si esalta quando può partire in velocità. Il colombiano è solito defilarsi a sinistra nelle transizioni

Non è stato semplice per l’Atalanta fare a meno di Zapata per così tanto tempo. Dotato di una imponente mole fisica, l’attaccante colombiano si esalta su distanze medio-lunghe. Quando parte in velocità, ha una protezione di palla fuori dal normale, per l’avversario è molto difficile contrastarlo.

L’assist per Ilicic contro la Spal fotografa le sue qualità. Zapata, soprattutto nelle fasi di transizione dell’Atalanta, è solito defilarsi sulla sinistra, attaccando quello spazio tra terzino e difensore. Si vede nella slide sopra.