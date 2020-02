Atalanta Zapata: «Sto faticando perchè sono bello grosso»

Duvan Zapata ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dell’Atalanta contro la Fiorentina. Le parole del colombiano

MATCH – «Nel primo tempo abbiamo fatto tutto bene, poi loro hanno trovato entusiasmo con il gol, ma abbiamo sempre dominato. Nel secondo tempo ci siamo sbloccati anche noi, con il gol, e siamo stati forti nello stare alti, tutti hanno fatto una buona prestazione. L’importante è stato tener duro quando eravamo sotto, per ribaltare poi il risultato come squadra».

CONDIZIONE – «Faccio un po’ di fatica anche perché sono bello grosso. Ricordo che i primi mesi qui erano stati tosti, ora sto trovando la condizione: quando mi sono infortunato ero a un livello molto alto, al top delle mie capacità, e lavoro per tornare su quella condizione lì».

ROMA – «Eravamo consapevoli che anche perdendo saremmo stati in Champions. Dobbiamo sfruttare le difficoltà della Roma, e nella prossima in casa contro di loro dobbiamo far rispettare il fattore campo»