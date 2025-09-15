L’Athletic Bilbao ritrova Laporte: pronto l’esordio contro il Valencia, è stato registrato iscritto in LaLiga!

L’Athletic Bilbao riabbraccia Laporte: il difensore è pronto l’esordio contro il Valencia, è stato registrato iscritto in LaLiga!

Aymeric Laporte, difensore centrale francese naturalizzato spagnolo, è pronto a riabbracciare l’Athletic Bilbao. Dopo settimane di attesa e un lungo braccio di ferro burocratico con la FIFA, il giocatore è stato ufficialmente registrato in LaLiga, completando così l’ultimo passaggio necessario per il suo ritorno in campo. L’ex Manchester City e Al Nassr potrebbe essere convocato già nella prossima giornata, quando i Leones affronteranno il Valencia al Mestalla, se il tecnico Ernesto Valverde – allenatore esperto e alla terza avventura sulla panchina basca – lo riterrà opportuno.

Un ritorno ostacolato da problemi burocratici

Il rientro di Laporte non è stato semplice. L’Al Nassr, club saudita con cui il difensore aveva ancora un contratto, aveva inizialmente bloccato il trasferimento, sollevando questioni legate alla documentazione da caricare sulla piattaforma FIFA. Nel frattempo, squadre come Bayer Leverkusen, Napoli ma anche la Juve avevano manifestato interesse, arrivando a offrire circa 20 milioni di euro, tre in più rispetto alla proposta dell’Athletic. Nonostante ciò, Laporte – che ha concordato un ingaggio vicino ai sei milioni di euro annui – ha scelto di non prendere in considerazione altre destinazioni, determinato a tornare a vestire la maglia biancorossa.

L’incognita Champions League

Resta aperta la questione legata alla Champions League. Laporte spera che la UEFA riconosca il via libera della FIFA per l’iscrizione fuori termine, consentendogli di essere inserito nella lista A. Il difensore ha dichiarato di essere in ottima condizione fisica, nonostante non disputi una partita ufficiale dallo scorso aprile.

Un legame speciale con l’Europa

Laporte è oggi l’unico giocatore in rosa a ricordare l’ultima apparizione dell’Athletic in Champions League, datata 10 dicembre 2014. In quell’occasione, i baschi superarono il BATE Borisov 2-0 grazie alle reti di Mikel San José e Markel Susaeta. Sono passati quasi 3.934 giorni da quella serata europea, e il centrale sogna di scrivere un nuovo capitolo nella storia continentale del club.

Con il suo ritorno, l’Athletic Bilbao non solo ritrova un leader difensivo di grande esperienza internazionale, ma anche un simbolo di appartenenza e determinazione, pronto a guidare la squadra verso nuove sfide in Spagna e in Europa.