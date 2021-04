Athletic, Marcelino: «Possiamo vincere la finale contro il Barcellona»

Marcelino, allenatore dell’Athletic, ha parlato alla vigilia della finale di Copa del Rey contro il Barcellona

Marcelino, allenatore dell’Athletic, ha parlato alla vigilia della finale di Copa del Rey contro il Barcellona. Le sue dichiarazioni.

«Contro la Real Sociedad, nella finale di Copa del Rey 2020, abbiamo avuto la paura di perdere. Quando uno sente questa sensazione a livello mentale si dimentica di ciò che deve fare in campo. Col Barcellona proveremo quindi a evitare che questo si ripeta, ce la faremo. Affrontiamo un grande avversario, lo sappiamo, ma per l’ennesima volta dobbiamo pensare solamente a noi stessi e cercare la carica giusta per giocare questa finale nel migliore dei modi».