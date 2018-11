Atletico Madrid-Borussia Dortmund highlights e gol: le azioni salienti della sfida valida per la 4ª giornata della Champions League 2018/2019

Stasera e domani va in scena la quarta giornata della fase a gironi della Champions League 2018/2019. Alcune tra le squadre in campo, avendo iniziato al meglio la competizione, si giocano già l’accesso agli ottavi di finale. Tra queste anche il Borussia Dortmund che stasera sfiderà in trasferta l’Atletico Madrid. Il club tedesco ha sino ad ora dominato il girone A della Champions con 3 vittorie su altrettante gare ed in caso di vittoria al Wanda Metropolitano si assicurerebbe il passaggio del turno ed il primo posto del gruppo. I Colchoneros vogliono vendicare la pesante sconfitta dell’andata per 4-0 in modo da riaprire i giochi del girone.

La gara sarà diretta dal fischietto italiano Daniele Orsato coadiuvato dai guardalinee Manganelli e Preti e dagli addizionali Guida e Mazzoleni. Il quarto ufficiale è Giorgio Peretti. Ecco gli highlights di Atletico Madrid-Borussia Dortmund: