Atletico Madrid, Diego Costa su Suarez: «Uno morde, l’altro picchia»

Diego Costa ha parlato di Luis Suarez, suo nuovo compagno d’attacco all’Atletico Madrid

Esordio coi fiocchi per Luis Suarez con l’Atletico Madrid. Una doppietta e un assist per l’uruguaiano nel 6-1 contro il Granada. A parlare dell’arrivo del Pistolero, ai microfoni di Movistar, è stato Diego Costa.

«Alla fine è meglio avere calciatori come Luis Suarez in squadra. Ha lasciato il Barcellona senza un perché e noi con lui siamo molto competitivi. Ci dà molto sotto ogni aspetto. Ha uno spirito da guerriero ed è super competitivo. Speriamo di poter dare un titolo ai tifosi anche se non sarà facile perché anche le rivali sono molto forti. Diciamo che siamo un’ottima coppia: uno morde e l’altro picchia».