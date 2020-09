Atletico Madrid, due calciatori positivi al Coronavirus. I nomi

L’Atletico Madrid ha comunicato che Diego Costa e Arias sono risultati positivi al Coronavirus: la nota ufficiale

«La prima squadra è stata sottoposta a test prima dell’inizio della pre-season, fatta eccezione per gli internazionali e Diego Costa e Arias, risultati positivi al test effettuato in vacanza e in quarantena».