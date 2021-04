Atletico Madrid, i calciatori sulla Super League: «Siamo soddisfatti»

Koke, centrocampista e capitano dell’Atletico Madrid, ha pubblicato un comunicato firmato da tutta la squadra sulla Super League

«Dalla rosa dell’Atletico Madrid vogliamo trasmettere la nostra soddisfazione in merito alla decisione finale della rinuncia al progetto della Superlega presa dal nostro club. Continueremo a lottare per aiutare, dalla nostra posizione, l’Atletico a crescere attraverso i valori dello sforzo e del merito sportivo che ci hanno sempre caratterizzato affinché tutti voi continuiate a riflettervi in tali tratti identificativi. Continueremo a lavorare duramente, pensando alla partita di domani».