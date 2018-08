International Champions Cup, in campo in questi minuti al Wanda Metropolitano Atletico Madrid-Inter: nerazzurri in vantaggio al 32′ ancora una volta con Lautaro Martinez. Il Toro, volto nuovo di una campagna acquisti di altissimo livello, ha messo a segno una bellissima rete con un colpo al volo su cross al bacio di Kwadwo Asamoah.

E i tifosi del Biscione sono letteralmente in visibilio sui social network: «Lautaro non è un Toro… è un A N I M A L E!!! #amala #ForzaInter #InterIsHere», «Questo ragazzo mi causerà l’omosessualità #Lautaro #AtleticoInter #amala», «LAUTARO MARTINEZ HAI IL MIO CUORE. #AtleticoInter». Ecco il video della rete del Torito

Great finish by Lautaro. Takes up the space in behind. Poor tracking by Saul. Looks back twice at him, but doesn't recover in time. pic.twitter.com/K1htfzkje3

— Billy Marshall (@BillyM_91) August 11, 2018