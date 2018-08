Atletico Madrid-Inter, amichevole 2018: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Atletico Madrid-Inter, partita amichevole 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Questa sera alle 21 l’Inter affronta l’ultima grande sfida della International Champions Cup. I nerazzurri incontreranno l’Atletico Madrid allo stadio Wada Metropolitano e potranno così riabbracciare Diego Simeone, accostato in diverse occasioni alla panchina del club di proprietà di Suning. La squadra di Luciano Spalletti vuole dimostrare di poter competere alla pari con le grandi d’Europa in vista della prossima partecipazione alla Champions League, competizione che mancava da 5 anni. Appena disponibili, verranno pubblicate le formazioni ufficiali e, a seguire, la cronaca live del match

Atletico Madrid-Inter: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 21

Atletico Madrid-Inter: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Atletico Madrid-Inter: probabili formazioni e pre-partita

Qui Atletico Madrid. I Colchoneros si preparano a questa amichevole con un occhio rivolto al prossimo derby con il Real Madrid che vale la Supercoppa Europea. Simeone dovrebbe schierare una formazione molto simile a quella titolare ma lascerà in panchina la sua stella Antoine Griezmann. A disposizione dell’allenatore argentino c’è anche il neo acquisto Nikola Kalinic, arrivato dal Milan da poche giorni per 15 milioni di euro.

Qui Inter. Anche i nerazzurri dovrebbero scegliere di schierare una formazione ricca di titolari. Il neo acquisto Sime Versaljko, che arriva proprio dall’Atletico Madrid in prestito, non sarà però della partita così come Radja Nainggolan, infortunatosi in una delle prime amichevoli estive con il Sion. L’Inter in questa ICC ha perso contro il Chelsea ai rigori e ha battuto il Lione per un 1 a 0 grazie al gol di Lautaro Martinez.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Juanfran, Gimenez, Godín, Filipe Luis; Saúl, Thomas, Koke, Lemar; Correa, Diego Costa. A disposizione: Adan, Savic, Arias, Lucas Hernandez, Partey, Gelson, Rodrigo, Vitolo, Griezmann, Kalinic. Allenatore: Diego Simeone.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Miranda, Asamoah; Vecino, Brozovic; Politano, Borja Valero, Lautaro; Icardi. A disposizione: Padelli, Berni, Ranocchia, De Vrij, Dalbert, Gagliardini, Candreva, Joao Mario, Karamoh. Allenatore: Luciano Spalletti.

Atletico Madrid-Inter: i precedenti del match

Tra Inter è Atletico Madrid c’è stato un solo precedente. Le due squadre si sono affrontate nel 2010 in Supercoppa Europea. La sfida si disputò a Montecarlo e dal campo uscirono vincitori i Colchoneros per 2 a 0 grazie ai gol di Reyes ed Aguero. I nerazzurri tre mesi prima avevano alzato Champions League, Scudetto e Coppa Italia. La sfida con l’Atletico fu la prima dell’era post José Mourinho e con Rafa Benitez seduto in panchina.

Atletico Madrid-Inter: l’arbitro del match

Alejandro Hernández Hernández arbitrerà l’ultima amichevole dell’Inter in ICC. Il direttore di gara di Las Palmas sarà assistito da Teodoro Sobrino Magán e José Naranjo Perez mentre il quarto uomo verrà stabilito dalla sezione di Madrid.

Atletico Madrid-Inter Streaming: dove vederla in tv

Atletico Madrid-Inter sarà trasmessa a partire dalle ore 21 in diretta satellitare sulle frequenze di Sky Sport International Champions Cup (canale 208, in HD 247) e in streaming per pc, smartphone, tablet e smart tv su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go.