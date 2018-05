Tutte le amichevoli precampionato estive 2018 delle squadre di Serie A

Amichevoli precampionato 2018 Serie A: il calendario

Prima ancora dell’inizio della Serie A 2018/2019 è tempo di amichevoli estive. Le squadre del massimo campionato sono pronte a scendere subito in campo tra luglio ed agosto per scaldare i motori: di mezzo ci sarà ovviamente il calciomercato e per qualcuna (come l’Atalanta) anche l’obbligo di passare anzitempo per i preliminari europei, ma comunque anche per questa estate, come per ogni estate, non mancheranno ghiotti scampoli di calcio quasi vero. A metà luglio, dopo una prima parte di ritiro, moltissime squadre toccheranno per la prima volta il pallone: la maggior di parte di loro, come tradizione ormai, contro rappresentative locali dallo scarsissimo valore tecnico, ma non mancheranno comunque già in pienissima estate vere e proprie amichevoli di lusso grazie soprattutto ai tour internazionali.

Uno di questi, l’International Champions Cup 2018, vedrà per protagoniste Juventus, Roma, Milan e Inter. Diamo dunque uno sguardo a tutte le amichevoli dell’estate 2018 che riguarderanno i club di Serie A: il calendario delle amichevoli estive sarà in continuo aggiornamento, visto che molte delle amichevoli preventivate potrebbero essere soggette a spostamenti, così come potrebbero esserci novità dell’ultima ora in virtù di nuovi accordi commerciali o richieste degli allenatori. Al termine della tabella, potrete dare un’occhiata anche alle date dei ritiri estivi delle squadre di Serie A.

Amichevoli precampionato Atalanta

Da definire

Amichevoli precampionato Bologna

Da definire

Amichevoli precampionato Chievo

Da definire

Amichevoli precampionato Empoli

Da definire

Amichevoli precampionato Fiorentina

Da definire

Amichevoli precampionato Genoa

Da definire

Amichevoli precampionato Inter

1 agosto 2018, ore 19: Chelsea-Inter

7 agosto 2018, ore 19: Inter-Siviglia

12 agosto 2018, ore 20: Atletico Madrid-Inter

Amichevoli precampionato Juventus

26 luglio 2018, ore 1: Juventus-Bayern Monaco

28 luglio 2018, ore 19: Benfica-Juventus

5 agosto 2018, ore 24: Real Madrid-Juventus

(Data e orario da definire): Juventus A-Juventus B

Amichevoli precampionato Lazio

25 luglio 2018 (orario da definire): Triestina-Lazio

11 agosto 2018 (orario da definire): Hannover-Lazio

Amichevoli precampionato Milan

26 luglio 2018, ore 5: Milan-Manchester United

1 agosto 2018, ore 1.30: Tottenham-Milan

5 agosto 2018, ore 5: Milan-Barcellona

Amichevoli precampionato Napoli

Da definire

Amichevoli precampionato Parma

Da definire

Amichevoli precampionato Roma

Da definire

Amichevoli precampionato Sampdoria

Da definire

Amichevoli precampionato Sassuolo

Da definire

Amichevoli precampionato Torino

Da definire

Amichevoli precampionato Udinese

Da definire

