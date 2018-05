Il calendario dei ritiri estivi della Serie A 2018/2019: luoghi e date

Calendario ritiri estivi Serie A 2018/2019: date e luoghi

Tempo di estate, tempo di mare e sole, ma pure di ritiri: le squadre della Serie A 2018/2019 sono pronte infatti a cominciare una nuova stagione tra conferme (tante) e novità (qualcuna). Di sicuro, anche quest’anno, per molti sarà stessa spiaggia, stesso mare o – per dirla ancora meglio – stessa montagna, visto che la maggior parte dei ritiri estivi dei club, come consuetudine, si svolgerà al fresco (spesso in località settentrionali) per favorire il lavoro muscolare dei giocatori e permettere loro di potersi rimettere in forma senza l’asfissia della calura estiva. C’è poi anche la grana dei tour che riguarda soprattutto i grandi club: Juventus, Roma, Inter e Milan saranno impegnate tra gli Stati Uniti, l’Asia e l’Europa per un quadro di grandi amichevoli di lusso (l’International Champions Cup, qui tutti calendari: CHAMPIONS CUP: LE AVVERSARIE DELLE ITALIANE) e questo comprimerà ancora più i tempi (ma soprattutto i luoghi) dei propri raduni estivi per forza di cose.

A pesare più di tutto poi, ovviamente, l’incognita del calciomercato: quest’anno la sessione estiva durerà di meno e terminerà un paio di settimane prima, in tempo per l’inizio del campionato (leggi anche: CALCIOMERCATO: TUTTE LE DATE), resta però la possibilità di mutamenti – o stravolgimenti – a ritiri in corso. Diamo dunque un’occhiata ai calendari, alle date e ai luoghi di ritiro – gettonatissimo anche quest’anno sarà il Trentino Alto-Adige – di tutti i club di Serie A per l’estate 2018.

Ritiro estivo Atalanta: luogo e date

Rovetta (Bergamo), date non ancora comunicate

Ritiro estivo Bologna: luogo e date

Pinzolo (Trento), dal 6 al 23 luglio 2018

Ritiro estivo Cagliari: luogo e date

Pejo (Trento), dal 14 al 28 luglio 2018

Ritiro estivo Chievo: luogo e date

Luogo e date non ancora comunicati

Ritiro estivo Empoli: luogo e date

Luogo e date non ancora comunicati

Ritiro estivo Fiorentina: luogo e date

Moena (Trento), dall’8 al 22 luglio 2018

Ritiro estivo Genoa: luogo e date

Luogo e date non ancora comunicati

Ritiro estivo Inter: luogo e date

Appiano Gentile (Como), date non ancora comunicate

Ritiro estivo Juventus: luogo e date

Vinovo (Torino), date non ancora comunicate

Ritiro estivo Lazio: luogo e date

Auronzo di Cadore (Belluno), date non ancora comunicate

Ritiro estivo Milan: luogo e date

Milanello (Carnago, Varese), dal 25 luglio 2018

Ritiro estivo Napoli: luogo e date

Dimaro (Trento), dal 10 al 30 luglio 2018

Ritiro estivo Parma: luogo e date

Luogo e date non ancora comunicati

Ritiro estivo Roma: luogo e date

Trigoria (Roma), date non ancora comunicate

Ritiro estivo Sampdoria: luogo e date

Ponte di Legno (Brescia), date non ancora comunicate

Ritiro estivo Sassuolo: luogo e date

Luogo e date non ancora comunicati

Ritiro estivo Spal: luogo e date

Luogo e date non ancora comunicati

Ritiro estivo Torino: luogo e date

Bormio (Sondrio), dall’8 al 22 luglio 2018

Ritiro estivo Udinese: luogo e date

Luogo e date non ancora comunicati

