Tante novità in vista della prossima stagione. Serie A 2018/2019: tutte le date del nuovo campionato. Le ultimissime notizie

La Serie A inizia nel week end del 19-20 agosto 2018 e avrà un format di giorni e orari differente rispetto al passato. La Serie A 2018/2019 avrà anche il Boxing Day: la grande novità della prossima stagione sarà proprio l’inserimento del turno nel giorno di Santo Stefano, seguitissimo in Inghilterra. A decidere la rivoluzione è stata la Lega di Serie A sotto la guida del commissario straordinario Giovanni Malagò. La Serie A risponde alla Premier con tre giornate da disputare nel giro di una settimana nel periodo natalizio: si giocherà il 22, 26 e 29 dicembre, in piene feste natalizie. Riposo tra Capodanno ed Epifania e ripresa il 13 gennaio, con la Coppa Italia.

Segnate il calendario in rosso: la prossima Serie A inizierà dunque il 19 agosto 2018. Il campionato finirà il 26 maggio 2019. L’altra novità riguarda il calciomercato che terminerà il prossimo 18 agosto, il giorno prima del fischio d’inizio del campionato. Quello invernale invece chiuderà il 19 gennaio, a un giorno della ripresa dopo la sosta. Altra grande novità è la scelta di chiudere il calciomercato prima dell’inizio del campionato. Un modo per garantire maggiore regolarità alle prime giornate del campionato. Ecco nel dettaglio tutte le date della stagione 2018-2019 di Serie A:

PRIMA GIORNATA: 19-20 agosto

ULTIMA GIORNATA: 26 maggio

FESTIVITA’ NATALIZIE: 22, 26, 29 dicembre. Stop tra Capodanno e l’Epifania, ripresa il 20 gennaio. Turno Coppa Italia il 13 gennaio.

TURNI INFRASETTIMANALI: mercoledì 26 settembre e mercoledì 3 aprile.

SOSTE PER LE NAZIONALI: 9 settembre, 14 ottobre, 18 novembre e 24 marzo.

CALCIOMERCATO: si chiude il 18 agosto e non il 31 agosto.

SUPERCOPPA ITALIANA: 12 agosto in sede ancora da definire.