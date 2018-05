International Champions Cup 2018: calendario, club, come vederla in tv

International Champions Cup 2018 su Sky Sport: ecco il calendario del torneo amichevole estivo internazionale, le squadre partecipanti, le nazioni e gli stadi, dove vederlo in tv

Sarà il torneo che svelerà le carte dei grandi club in estate: l’International Champions Cup 2018 si appresta a partire per la sesta edizione di fila. Dal 2012 in poi il trofeo amichevole (ma poco amichevole) estivo su inviti per i più importanti club del pianeta ha avuto sempre maggiore importanza soprattutto per i risvolti della preparazione (leggi anche: SERIE A: DATE E LUOGHI DEI RITIRI), ma è un ottimo anticipo di calcio ad altissimi livelli abbastanza indicativo del livello delle rose e dei nuovi innesti di mercato. Anche quest’anno l’International Champions Cup (nome abbreviato ICC) avrà luogo tra fine luglio ed inizio agosto (dal 20 luglio al 12 agosto, per essere precisi) in ogni posto del mondo. Ad ospitare nel 2018 la manifestazione saranno – come negli anni passati – gli Stati Uniti, l’Europa e Singapore. I club partecipanti verranno ovviamente suddivisi per zone geografiche in due tabelloni (USA e Europa/Singapore) al fine di evitare delle inutili trasferte.

Le squadre italiane a partecipare saranno Juventus, Roma, Inter e Milan, con l’aggiunta dei più grossi club europei: Benfica per il Portogallo, Bayern Monaco e Borussia Dortmund per la Germania, Paris Saint-Germain per la Francia, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham per l’Inghilterra, Atletico Madrid, Barcellona, Real Madrid e Siviglia per la Spagna per un totale di 18 squadre. 21 invece saranno gli stadi in cui si disputeranno gli incontri: tra questi ce n’è anche uno italiano, lo Stadio di Via del Mare di Lecce. Diamo dunque un’occhiata al programma completo dell’International Champions Cup 2018 e alle indicazioni per poterla seguire in tv e streaming da mobile e pc.

International Champions Cup 2018: le squadre

ARSENAL

ATLETICO MADRID

BAYERN MONACO

BARCELLONA

BENFICA

BORUSSIA DORTMUND

CHELSEA

INTER

JUVENTUS

LIVERPOOL

MANCHESTER CITY

MANCHESTER UNITED

MILAN

PSG

REAL MADRID

ROMA

SIVIGLIA

TOTTENHAM

International Champions Cup 2018: gli stadi

ANN ARBOR (MICHIGAN STADIUM, USA)

BAY AREA (LEVI’S STADIUM, USA)

CHARLOTTE (BANK OF AMERICA STADIUM, USA)

CHICAGO (SOLDIER FIELD, USA)

DALLAS (AT&T STADIUM, USA)

GOTEBORG (ULLEVI STADION, SVEZIA)

KLAGENFURT (WORTHERSEE STADION, AUSTRIA)

LECCE (STADIO DI VIA DEL MARE, ITALIA)

LOS ANGELES (ROSE BOWL STADIUM, USA)

MADRID (WANDA METROPOLITANO, SPAGNA)

MIAMI (HARD ROCK STADIUM, USA)

MINNEAPOLIS (US BANK STADIUM, USA)

NEW YORK (METLIFE STADIUM, USA)

NEW YORK (RED BULL ARENA, USA)

PHILADELPHIA (LINCOLN FINANCIAL FIELD, USA)

PITTSBURGH (HEINZ FIELD, USA)

SAN DIEGO (SDCCU STADIUM, USA)

SINGAPORE (NATIONAL STADIUM, SINGAPORE)

STOCCOLMA (FRIENDS ARENA, SVEZIA)

WASHINGTON DC (FEDEXFIELD, USA)

ZURIGO (LETZIGRUND, SVIZZERA)

International Champions Cup 2018: il calendario e le partite

USA

20 luglio – Manchester City-Borussia Dortmund (Soldier Field)

22 luglio – Liverpool-Borussia Dortmund (Bank of America Stadium)

25 luglio – Manchester City-Liverpool (MetLife Stadium)

25 luglio – Milan-Manchester United (Rose Bowl)

25 luglio – Roma-Tottenham (Qualcomm Stadium)

25 luglio – Borussia Dortmund-Benfica (Heinz Field)

25 luglio – Juventus-Bayern Monaco (Lincoln Financial Field)

28 luglio – Manchester United-Liverpool (Michigan Stadium)

28 luglio – Bayern Monaco-Manchester City (Hard Rock Stadium)

28 luglio – Barcellona-Tottenham (Rose Bowl)

28 luglio – Benfica-Juventus (Red Bull Arena)

31 luglio – Manchester United-Real Madrid (Hard Rock Stadium)

31 luglio – Tottenham-Milan (US Bank Stadium)

31 luglio – Barcellona-Roma (AT&T Stadium)

4 agosto – Milan-Barcelona (Levi’s Stadium)

4 agosto – Real Madrid-Juventus (FedEx Field)

4 agosto – Real Madrid-Roma (MetLife Stadium)

EUROPA E SINGAPORE

20 luglio – Siviglia-Benfica (Letzigrund Stadion)

21 luglio Bayern Monaco-PSG (Worthersee Stadion)

26 luglio – Atletico Madrid-Arsenal (Singapore National Stadium)

28 luglio – Arsenal-PSG (Singapore National Stadium)

28 luglio – Chelsea-Siviglia (National Stadium)

30 luglio – PSG-Atletico Madrid (Singapore National Stadium)

1 agosto – Chelsea-Inter (Ullevi Stadion)

4 agosto – Arsenal-Chelsea (Friends Arena)

7 agosto – Inter-Siviglia (Stadio Via del Mare)

12 agosto – Atletico Madrid-Inter (Wanda Metropolitano)

International Champions Cup 2018 streaming: dove vederla in tv

A differenza delle passate edizioni, quest’anno l’ICC Cup 2018 sarà trasmessa in esclusiva sulle frequenze satellitari di Sky Sport e non più su quelle di Mediaset Premium Sport: saranno sicuramente trasmesse in Italia tra la sera e la notte le gare che vedranno coinvolti i club italiani, mentre è ancora verificare se la copertura sarà totale e riguarderà anche tutte le altre partite della competizione. Sarò possibile seguire il torneo anche in streaming per pc, tablet e smartphone su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite l’app Sky Go. Possibile comunque che alcune delle partite siano visibili anche su Mediaset grazie all’accordo stabilito proprio con Sky nei mesi passati (leggi anche: SKY SPORT SU MEDIASET PREMIUM: COME VEDERLA). Si attendono aggiornamenti a riguardo.

