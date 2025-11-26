 Atletico Madrid Inter, Simeone avvisa: «Abbiamo un gruppo che lotta insieme. Sul futuro all'Inter...»
Atletico Madrid Inter, Simeone avvisa: «Abbiamo un gruppo che lotta insieme. Sul futuro all’Inter…»

1 minuto ago

Atletico Madrid Inter, Simeone mette in guardia i nerazzurri: «Abbiamo un gruppo che lotta insieme. Sul futuro all’Inter…»

Diego Simeone accende la vigilia di Inter-Atletico: le dichiarazioni a Prime del tecnico argentino Alla vigilia della sfida di San Siro, l’allenatore dei colchoneros ha analizzato la partita e il momento della sua squadra, soffermandosi anche sull’approccio mentale richiesto contro i nerazzurri.

SUL MATCH DI STASERA – «Abbiamo un gruppo che lotta insieme e che risolve delle partite entrando dalla panchina: il punto più elevato al momento è questo. Con l’Inter è difficile, attacca molto bene, ha una personalità molto grande nel gioco offensivo: ha un gioco da tanti anni con nuove cose. Sono pericolosi, dovremo giocare una partita portandola dove possiamo fare male».

IO IN FUTURO ALL’INTER? – «Sì, non dipenderà da me ma è normale che a qualsiasi allenatore piacerebbe allenare una squadra fortissima come l’Inter. Io ho vissuto anni belli lì, oggi sto benissimo a Madrid, ma nel percorso della mia carriera mi immagino forse che possa esserci quell’opportunità»

