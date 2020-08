Atletico Madrid, la sfida con il Lipsia inizia con l’ansia. I colchoneros sono arrivati a Lisbona dopo le positività di Correa e Vrsaljko

Inizia la final eight dell’Atletico Madrid. I colchoneros – come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport – hanno iniziato la loro avventura in Champions League dopo i fatti delle ultime ore.

I madrileni sono sbarcati ieri a Lisbona dopo le positività di Correa e Vrsaljko: il percorso in Europa inizia con un po’ d’ansia, ma le misure anti-covid sono state rinforzate.