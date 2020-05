Atletico Madrid, Morata: lo spagnolo è determinante nel gioco aereo

Morata è il capocannoniere dell’Atletico Madrid. Nei colpi di testa, l’attaccante spagnolo è uno dei giocatori più pericolosi della Liga

Poco prima che il calcio si fermasse, Morata ha realizzato uno dei gol più importanti della sua carriera. La rete segnata ad Anfield è valsa una vittoria storica all’Atletico Madrid, che ha battuto il Liverpool in casa propria.

In questa stagione, l’ex Juve si sta rivelando molto pericoloso nel gioco aereo. Degli 8 gol segnati in Liga con l’Atletico Madrid, Morata ne ha fatti 3 di testa. Cifra record in Liga. Con 18 conclusioni effettuate tramite stacco aereo, è il quinto giocatore della Liga che tira più di testa.