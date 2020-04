Atletico Madrid, occhi su Lacazette: l’Arsenal non si oppone

L’Atletico Madrid starebbe lavorando al grande colpo per la prossima stagione: i Colchoneros starebbero pensando a Lacazette

L’Atletico Madrid starebbe lavorando al grande colpo per la prossima stagione. I Colchoneros starebbero pensando ad una punta che possa ovviare alla partenza di Antoine Griezmann, mai sostituito nonostante il grande acquisto di Joao Felix.

Come riportato dal The Sun, l’Atletico Madrid avrebbe individuato in Lacazette il profilo ideale. Come riportato dal quotidiano britannico, l’Arsenal non avrebbe chiuso alla cessione dando il via libera.