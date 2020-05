L’Atletico Madrid viene incontro ai suoi tifosi rimborsando una parte di abbonamento in vista della prossima stagione

L’Atletico Madrid rimborserà ai tifosi una parte delle quote abbonamento per le partite che si potrebbero svolgere a porte chiuse a causa dell’emergenza Coronavirus.

Il club spagnolo applicherà uno sconto sull’abbonamento per la stagione 2020/21 per un importo equivalente al 20% del prezzo dell’abbonamento per la stagione 19-20.