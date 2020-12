Diego Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby contro il Real Madrid – VIDEO

Diego Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby contro il Real Madrid.

DERBY – «Ci aspetta una gran bella partita, con tanti calciatori fantastici sia nel Real che nel mio Atletico. Ammiriamo il nostro avversario e tutti i suoi campioni, che continuano a confermarsi e a volersi ripetere di anno in anno nonostante l’avanzare dell’età».

LUIS SUAREZ – «Luis Suarez? Non ci dimentichiamo che è reduce dal Coronavirus e che è restato 20 giorni senza giocare. È normale che gli serva del tempo per tornare al top. Luis conta molto per noi, ha il gol nel sangue e quella col Real Madrid sarà una gara importante sia per lui che per il resto dell’Atletico».