Attenti a quei 2 (figli di Zingonia): Zortea e Ruggeri pronti per l’Atalanta

Inseriti all’interno dello scacchiere nerazzurro, Zortea e Ruggeri si sono dimostrato tanto maturi quanto affamati per questa Atalanta

Salvaguardare la tradizione inserendo dei giovani in un contesto di campioni. L’Atalanta per ripartire non doveva soltanto affidarsi al mercato, ma anche puntare sui suoi gioiellini rientrati dal prestito (provenienti dal settore giovanile), in modo da ritrovare quella fame e ambizione che era venuta a mancare. Con Scalvini ormai in squadra e Okoli stabilmente tra i titolari, occorre tenere d’occhio due pedine che a Salerno hanno fatto bene: Zortea e Ruggeri.

Già dal ritiro entrambi avevano stupito per la loro personalità e voglia di ritagliarsi uno spazio a Bergamo: Nadir bravo a giocare sia a sinistra che a destra, Matteo invece riadattato a difensore centrale.

Da Clusone al campionato e l’esperienza raccolta comincia a dare i suoi frutti: il primo sulla fascia si dimostra bravo negli inserimenti e al tempo stesso rapido nel voler saltare l’uomo; il secondo invece sulla retroguardia (penalizzata dall’assenza di Palomino e Djimsiti) fa un lavoro tanto pulito quanto preciso nel recuperare palla.

Tutto condito da quella fiducia che serve a questi due ragazzi per continuare a crescere. Per ritornare in alto c’è bisogno anche di questo, premiando il lavoro che quotidianamente viene fatto a Zingonia.