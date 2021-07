Audio Florentino Perez, ne spunta un altro: «Figo un figlio di p... come Raul»

Nuovo capitolo degli audio choc di Florentino Perez, questa volta contro Figo e Raul ma non solo

Continuano a spuntare fuori nuovi audio choc del presidente del Real Madrid Florentino. Le nuove intercettazione di El Confidencial, riportano frasi del patron Blancos contro Figo e Raul ma non solo.

«Figo è quello che si scopa lo spogliatoio. È stato un figlio di p… come Raul. Raul e Figo sono stati i peggiori. Guti è un idiota che sta lì come una capra ed è il suo peggior nemico. Ser se lo merita perché ha voluto assumere un deficiente e Cope uguale, li lascerà in sospeso e non se ne andrà».