Aulas: «Come può la Francia svalutare il calcio professionistico?»

Il Presidente del Lione Aulas ha scritto una lettera al Primo Ministro e al Ministro dello Sport francesi. Le parole

Aulas, presidente del Lione, non si arrende alla conclusione del campionato francese.

Il presidente del club francese Aulas ha scritto la seguente lettera al Primo Ministro e al Ministro per lo Sport francesi: «La Bundesliga ha ripreso le partite il 16 maggio, la Spagna le riprenderà l’8 giugno. Italia, Russia e Portogallo hanno cominciato gli allenamenti collettivi e l’Inghilterra sta lavorando a una ripresa dopo il 19 giugno. Come può la Francia svalutare così il suo calcio professionistico? Non potrebbe essere anche una grande opportunità per correggere l’errore e consentire, con un protocollo sanitario utilizzato ovunque, una ripresa graduale degli allenamenti e una ripresa della stagione 2019-2020 durante mesi di luglio o agosto?».