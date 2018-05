Primo quarto d’ora incredibile in Roma-Liverpool: passano in vantaggio i Reds con il gol di Sadio Manè, poi un autogol incredibile di Milner per l’1-1. Autogol Milner, pure lui ci scherza… – 2 maggio, ore 23.30

L’autogol in Roma-Liverpool è goffo e per certi versi è pure divertente. Ancor più comico è il tweet dello stesso Milner alla fine della partita. «Qualcuno sa qualche trucco per togliere il logo della Champions League dalla faccia?» scrive Milner a pochi secondi dal fischio finale. Sotto si nota la foto del pallone della Champions che colpisce in pieno volto l’ex Leeds prima di entrare in rete. Buon per lui che non è stato un autogol decisivo. I commenti social di Milner rimangono comunque tra i più originali di Twitter.

Autogol Milner, il video da Roma-Liverpool

E’ accaduto di tutto nei primi quindici minuti regolamentari del primo tempo di Roma-Liverpool. Alle ore 20.45 è iniziata la semifinale di ritorno della Champions League tra le formazioni di Eusebio Di Francesco e Jurgen Klopp. Dopo il 5-2 dell’andata ci si aspettava una partita ricca di gol nella sfida di ritorno e i primi quindici minuti non hanno certo lasciato a desiderare. Dopo 9 minuti, però, ecco il gol che gela lo stadio Olimpico: contropiede del Liverpool che arriva fino all’interno dell’area di rigore giallorossa con l’attaccante Sadio Manè che batte con il sinistro Alisson e trova la rete dello 0-1.

Un gol che rischiava di compromettere del tutto i tentativi di rimonta della formazione capitolina, anche se la fortuna ha dato pochi minuti dopo una mano alla squadra di casa. E’ il minuto 15 quando la Roma trova in maniera alquanto rocambolesca la rete del pareggio, 1-1. Grazie ad un autogol di capitan Milner. Al minuto 15, infatti, un batti e ribatti clamoroso in area di rigore porta al gol dell’1-1 della Roma; cross di Florenzi, sponda di testa di El Shaarawy e clamoroso flipper che porta all’autogol di Milner. 1-1 dopo quindici minuti, tutto ancora riaperto: alla Roma servono sempre 3 gol e non subirne nessuno.