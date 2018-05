Roma-Liverpool è finita e i giallorossi sono fuori dalla Champions League. Monchi è contento dei suoi, ma è durissimo contro l’arbitro Skomina e l’UEFA

L’arbitro Davor Skomina non ha fatto una grande partita questa sera allo Stadio Olimpico. Il fischietto slovacco non ha assegnato un rigore solare per un mani di Alexander Arnold e ci sono dubbi anche per un’uscita pazza di Karius. Monchi solitamente è un dirigente calmo e non alza mai la voce, ma alla fine di Roma-Liverpool di Champions League ha deciso di dire la sua e di lanciare una sorta di appello indiretto alle squadre italiane e alla UEFA: «Credo che il calcio italiano debba alzare la voce perché questo non è normale».

«Prima la Juve e poi noi, si tratta di errori molto gravi. Incredibile che nella competizione più importante tra club non ci sia la Var. Sono spagnolo ma lo dico per il calcio italiano, qualcuno deve farsi sentire» sono le parole, invero fortissime, del dirigente della Roma. Non si può dare solo a Skomina la colpa per l’eliminazione della Roma dalla Champions League, dato che a Anfield Di Francesco sbagliò quasi tutto, ma stasera lo slovacco è stato decisivo in negativo per i giallorossi. Questa cosa a Monchi non è andata giù, si è sfogato in mixed zone come Andrea Agnelli a Madrid.