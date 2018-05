Arbitro Roma-Liverpool, i social se la prendono con Skomina. Il direttore di gara della semifinale di ritorno di Champions League ne ha combinate di tutti i colori

Roma-Liverpool è finita da pochissimi minuti e già su Twitter è polemica piena per l’arbitraggio di Davor Skomina, direttore di gara slovacco. La semifinale di ritorno di Champions League ha visto prevalere i giallorossi quattro a due ma non è bastato, perché all’andata era finita cinque a due per i Reds. Nel risultato finale pesano anche alcune decisioni molto dubbie – per usare un eufemismo – proprio di Skomina, entrambe nel secondo tempo.

C’è un’uscita bassa di Karius sui piedi di un giocatore della Roma che cade a terra: poteva starci il penalty. Clamorosa invece la svista su un tocco di mano in area netto da parte di Alexander Arnold su tiro di El Shaarawy. In questo caso né Skomina né gli assistenti vedono niente. Va detto che il risultato era ancora sul due a due, ma mancava mezz’ora alla fine della partita. Immancabili le proteste sui social, molte delle quali abbastanza ironiche e simpatiche. A polemizzare sono i tifosi giallorossi, ma anche e soprattutto i calciofili anglosassoni, con tweet spassosi.

I think that it’s a natural hand position, if you’re Drake that is. pic.twitter.com/CjVA81d8WP — Sunday League Hipster (@HipsterManager) 2 maggio 2018

Karius ha provato la parata scanner di Handa — Tary90 (@1haribo) 2 maggio 2018

Hell would’ve frozen over if Real Madrid were favored with 2 legal penalties denied. pic.twitter.com/TZweoBjTBw — M•A•J (@Ultra_Suristic) 2 maggio 2018

4 penalties not given for Roma in the tie — Un Prophète (@mediocentroEN) 2 maggio 2018

Alexander-Arnold showing Karius how to palm shots away from the danger zone — Greg Lea (@GregLeaFootball) 2 maggio 2018