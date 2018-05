Moviola Roma-Liverpool, gli episodi arbitrali: El Shaarawy reclama rigore

Moviola Roma-Liverpool, l’analisi live degli episodi arbitrali dubbi per la gara di ritorno della semifinale di Champions League in programma alle 20.45

Di seguito la moviola Roma-Liverpool, con l’analisi in diretta degli episodi arbitrali dubbi nella gara di ritorno della semifinale di Champions League in programma alle 20.45 nella cornice dello Stadio Olimpico. La gara prenderà il via una settimana dopo la sfida di andata giocata ad Anfield e terminata con il sonoro punteggio di 5-2 per la formazione Reds allenata da Jurgen Klopp. Questa sera la Roma dovrà trovare l’ennesima rimonta di questa edizione della Champions League, dopo aver eliminato il Barcellona nella gara di ritorno dei quarti di finale per 3-0.

L’arbitro designato dall’UEFA per dirigere Roma-Liverpool di questa sera è il 41enne fischietto sloveno Damir Skomina. Il direttore di gara verrà coadiuvato dagli assistenti Praprotnik e Vukan e dal quarto uomo Klančnik. Gli arbitri di porta saranno Jug e Vinčič. Due i precedenti fin qui della Roma con Skomina: il 3-3 contro il Chelsea dello scorso 18 ottobre a Stamford Bridge e la sconfitta per 3-2 nell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League con il Panathinaikos nel 2010. Il Liverpool, che può vantare tre precedenti assoluti con lo sloveno, ha perso in tutte e tre le occasioni con Skomina arbitro.

Succede di tutto nella prima mezz’ora di gioco in Roma-Liverpool, con i Reds che passano in vantaggio dopo appena nove minuti di gioco con il gol del proprio attaccante Sadio Manè in posizione regolare prima di battere Alisson. La fortuna aiuta immediatamente i giallorossi con l’autogol di Milner tutto da ridere dopo la carambola con il proprio compagno di squadra. Ma il Liverpool si riporta subito in vantaggio per 1-2 e stavolta a tradire è la difesa della Roma: dopo una respinta su calcio d’angolo, Dzeko vince il duello aereo ma devia leggermente all’indietro, con Wijnaldum subito lesto davanti ad Alisson a batterlo con un colpo di testa.

Episodio dubbio al minuto 39 del primo tempo di Roma-Liverpool con i padroni di casa che invocano l’assegnazione del calcio di rigore da parte dello sloveno Skomina. El Shaarawy converge verso al centro e cade al primo accenno di contatto con il difensore del Liverpool, ma il fischietto 41enne non si lascia ingannare e lascia proseguire il gioco, anche se i replay non chiariscono del tutto la dinamica di quanto accaduto. Al 43′ sempre El Shaarawy dribbla Lovren, stavolta Skomina assegna il calcio di punizione e il cartellino giallo al difensore del Liverpool.