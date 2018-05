Roma-Liverpool: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Roma-Liverpool, ritorno semifinali Champions League 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Manca pochissimo alla supersfida della seconda semifinale di Champions League, destinata ad assegnare un nuovo pass per Kiev, dopo quello conquistato ieri dal Real Madrid. Roma e Liverpool si ritrovano a una settimana di distanza, con un risultato che pende nettamente a favore dei Reds ma che lascia, in ogni caso, una grande speranza per i giallorossi, abituati a compiere imprese impensabili. Dopo il 5˗2 dell’andata, gli uomini di Di Francesco, dopo il match con il Barcellona, sono costretti a concedere un necessario bis davanti al proprio pubblico: questa volta, però, il premio sarà la finale più prestigiosa d’Europa contro una squadra, quella di Zidane, apparentemente imbattibile. Tra poco le formazioni ufficiali e la cronaca live del match

ROMA-LIVERPOOL: CLICCA QUI PER AGGIORNARE

Roma-Liverpool: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 20.45

Roma-Liverpool: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Roma-Liverpool: probabili formazioni e pre-partita

A poche settimane di distanza dall’epica impresa con il Barcellona, la Roma è chiamata a replicare contro il Liverpool, dopo la netta sconfitta per 5˗2 rimediata ad Anfield. Una pesante disfatta lievemente edulcorata dai due gol giallorossi nel finale che lasciano ancora aperta una grande speranza. La grande prova messa in campo in campionato contro il Chievo Verona, nonostante l’inferiorità numerica, ha dimostrato che gli uomini di Di Francesco sono pronti e carichi. Senza Defrel, Karsdorp, Strootman e Perotti, il tecnico si affiderà al trio d’attacco sceso in campo sabato e composto da Schick, Dzeko ed El Shaarawy. In mediana, accanto alla coppia De Rossi˗Nainggolan, spazio a Pellegrini, mentre in difesa torneranno i titolarissimi.

4˗3˗3 speculare anche per Klopp, con Karius in porta, Alexander–Arnold e Robertson terzini e la coppia di difensori centrali con Lovren e van Dijk. Pochi dubbi anche a centrocampo, che dovrà fare a meno dell’infortunato Oxlade˗Chamberlain, sostituito come all’andata da Wijnaldum. Nessun dubbio anche nel reparto più temibile, quello d’attacco, con Salah e Mané ad agire alle spalle di Firmino.

ROMA (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, De Rossi, Nainggolan; Schick, Dzeko, El Shaarawy. A disposizione: Skorupski, Juan Jesus, Pellegrini, Capradossi, Bruno Peres,Gonalons, Gerson, Under, Antonucci. Allenatore: Di Francesco.

LIVERPOOL (4-3-3): Karius; Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson; Wijnaldum, Henderson, Milner; Salah, Firmino, Mané. A disposizione: Clyne, Mignolet, Klavan, Moreno, Lallana, Robertson, Ings, Solanke, Jones, Ward, Woodburn, Masterson, Camacho. Allenatore: Klopp.

Roma-Liverpool: i precedenti del match

La seconda supersfida della settimana europea mette di fronte due squadre dalla grande storia. Roma e Liverpool si sono incrociate per ben 6 volte, una delle quali tristemente ricordata dai sostenitori di fede giallorossa, per la sconfitta in finale il 30 maggio 1984, quando i Reds riuscirono a prevalere all’Olimpico dopo i calci di rigore (5˗3), conquistando la Coppa dalle grandi orecchie. Quella fu la prima occasione di confronto tra le due formazioni; nei restanti cinque precedenti, si registrano 2 vittorie degli inglesi (ottavi di finale di Coppa Uefa 2000/2001 e fase a gironi di Champions League 2001/2002), 2 pareggi e un’unica vittoria della Roma (ritorno ottavi di finale di Coppa Uefa 2000/2001).

Roma-Liverpool: l’arbitro del match

Sarà Damir Skomina l’arbitro designato dalla UEFA per dirigere il ritorno della seconda semifinale dell’edizione 2017/2018 della Champions League, tra Roma e Liverpool. Per il fischietto sloveno ˗ classe 1976, originario di Capodistria e operatore turistico di professione ˗ quella di stasera sarà la 6° sfida nella massima competizione europea per la stagione in corso e, curiosamente, in cinque di queste sei ha arbitrato squadre italiane: l’andata dei preliminari del Napoli contro il Nizza (0˗2) e le 3 partite delle italiane nella fase a gironi (Barcellona˗Juventus, Chelsea˗Roma e Napoli˗Shaktar). In totale, Skomina ha diretto la Roma in due occasioni: quella appunto sopracitata, finita con un corposo 3˗3, e la sconfitta casalinga per 2˗3 patita dai giallorossi nel 2010, nell’andata dei sedicesimi di Europa League, contro il Panathinaikos. Solo delusioni, invece, per il Liverpool con l’arbitro sloveno: zero vittorie e un’eliminazione ai calci di rigore contro il Besiktas nel 2016. Skomina sarà coadiuvato dagli assistenti Praprotnik e Vukan, il quarto uomo sarà Klančnik, mentre gli arbitri di porta saranno Jug e Vinčič.

Roma-Liverpool Streaming: dove vederla in tv

Roma-Liverpool sarà trasmessa a partire dalle ore 20.45 in diretta sulle frequenze in digitale terrestre di Mediaset Premium Sport (anche in HD) e in chiaro su Canale 5. Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite app Premium Play.