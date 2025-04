Avellino, bentornato in Serie B! Gli irpini ritrovano la serie Cadetta dopo 7 anni: festa dei tifosi

L’Avellino promosso in Serie B: la squadra Irpina vince il girone C di Serie C con una giornata d’anticipo e torna nella serie cadetta dopo 7 anni

Dopo sette anni di assenza, l’Avellino torna in Serie B e lo fa con una giornata d’anticipo, al termine di una stagione che sembrava compromessa nelle prime settimane ma che ha preso una piega trionfale con una rimonta continua e determinata. Il successo per 2-1 sul Sorrento, che giocava a Potenza per indisponibilità del proprio stadio, ha sancito la matematica promozione dei biancoverdi dalla Serie C.

Un traguardo meritato, costruito passo dopo passo, che riporta entusiasmo in una piazza storica, reduce da anni complicati tra delusioni e ricostruzioni. Adesso può partire la festa per i tifosi irpini, che ritrovano la cadetteria e sognano un futuro di nuovo all’altezza della passione che non hanno mai smesso di mostrare.