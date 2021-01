Ayala: «Messi è una bestia. Dolore per Maradona ma mi ha reso felice»

Ayala racconta Maradona e Messi. Ecco le parole dell’ex difensore del Napoli sui due numeri 10 argentini e la loro personalità

Roberto Ayala racconta Maradona e Messi in un’intervista a Sport. Ecco le sue parole.

MESSI – «E’ una bestia. Mi è piaciuto quando giocavamo insieme per la Nazionale e anche adesso mi piace lavorare con lui. È un esempio per gli argentini, in tutto quello che fa. Vuole giocare per la Nazionale, sente l’importanza della squadra. Spero che il destino gli possa dare dei trofei con la Nazionale. Vuole conquistarli ancor più di chiunque altro. Messi è un leader sia nel gioco che in termini di comunicazione con i compagni».

MARADONA – «Maradona mi ha fatto un regalo dopo la partita di beneficenza in Marocco. Eravamo entrambi seduti nello spogliatoio, si tolse la fascia da capitano e me la porse. Non sapevo come reagire. Nella mia vita non ho mai chiesto niente a nessuno ma quel giorno gli chiesi di firmare la fascia e lui scrisse ‘Al mio capitano’. Mi addolora molto che non sia più. Che non sia più qui con noi. Mi ha reso felice».