Badelj, futuro da scrivere tra aria di rinnovo con la Fiorentina e le sirene del Milan

Milan Badelj e il futuro ancora da scrivere: tra la possibilità di rinnovo con la Fiorentina e le sirene sempre accese del Milan

Milan Badelj sta riflettendo sul suo futuro. Il centrocampista della Fiorentina ha maturato un affiatamento particolare con l’ambiente viola, a partire già dallo scorso ritiro estivo di Moena. Poi, i buoni rapporti con Pioli e con la squadra, in un’annata particolare segnata dalla scomparsa del capitano Davide Astori. Come riporta il Corriere dello Sport-Stadio, il giocatore, dopo la vittoria sul Napoli, aveva fatto intendere che non c’era nulla di scritto sul suo futuro. Nessun pre-contratto firmato e la possibilità di continuare in viola più viva che mai. Ieri, anche Pioli ha ribadito l’offerta del rinnovo di contratto per il centrocampista. Adesso, parola anche al Milan, da lungo tempo sul giocatore croato.